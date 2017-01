Υψηλές επιδόσεις για τα αμοιβαία της Alpha Trust

Το 2016 τα Αμοιβαία Κεφάλαια της ALPHA TRUST ξεχώρισαν σημειώνοντας κατά κύριο λόγο θετικές αποδόσεις ενώ παράλληλα το ενεργητικό τους αυξήθηκε κατά 11,32%.

Την υψηλότερη απόδοση από όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια της ALPHA TRUST σημείωσε το Ομολογιακό Α/Κ Ελλάδας ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Το Α/Κ κατέγραψε απόδοση 13,37% με το μέσο όρο της κατηγορίας του να ανέρχεται σε 10,17%. Αξίζει εδώ να σημειωθεί η εξαιρετική επίδοση του Α/Κ σε επίπεδο πενταετίας σημειώνοντας απόδοση 267,75% καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση από τα οκτώ Α/Κ που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των Ομολογιακών Α/Κ Ελλάδας το εν λόγω διάστημα.

Τη δεύτερη θέση στην κατηγορία των Ομολογιακών Διεθνών Α/Κ από τα 12 Α/Κ που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω κατηγορία, κατέλαβε το Α/Κ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND σημειώνοντας απόδοση 4,28%, με το μέσο όρο της κατηγορίας του να καταγράφει απόδοση 3,98%. Αξιόλογη είναι επίσης η μέση ετήσια απόδοση, 7,29%, του Α/Κ σε επίπεδο πενταετίας. Την αντίστοιχη θέση καταλαμβάνει επίσης και το Α/Κ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND -SHORT TERM στην κατηγορία των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας με απόδοση 0,43%.

Ικανοποιητική ήταν για την περασμένη χρονιά και η πορεία των Μικτών Α/Κ της εταιρείας. Το A/K ALPHA TRUST EUROSTAR MIKTO πέτυχε απόδοση 6,96% και τα Α/Κ ΙNTERLIFE ΜΙΚΤΟ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ 6,61% και 5,06% αντιστοίχως. Ο μέσος όρος της κατηγορίας των μικτών Α/Κ η οποία αριθμεί 31 Α/Κ, για το 2016 ανήλθε σε 3,82%.

Στην κατηγορία των Μετοχικών Διεθνών Fund of Funds, το Α/Κ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ σημείωσε απόδοση 5,44% και στην κατηγορία των Μετοχικών Διεθνών το Α/Κ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3,43%.

Στην κατηγορία των Μετοχικών Α/Κ Ελλάδας τα Α/Κ ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND πέτυχαν και αυτά θετική απόδοση 2,73% και 2,16% αντιστοίχως, ξεπερνώντας το δείκτη αναφοράς τους.

Τέλος, στην κατηγορία των Μικτών Fund of Funds το A/K TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS σημείωσε απόδοση 2,30% ενώ οριακές απώλειες 0,12% σημείωσε το Α/Κ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS – BALANCED.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι από τον Ιούλιο της περασμένης χρονιάς, οι λύσεις συνταξιοδοτικού προγραμματισμού που προσφέρει η ALPHA TRUST εμπλουτίστηκαν με το νέο Α/Κ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ –ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ –ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ. Η ανάθεση της διαχείρισης των αποθεματικών του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης στην ALPHA TRUST, ισχυροποιεί τη σημαντική θέση που κατέχει σήμερα η εταιρεία στη διαχείριση κεφαλαίων Θεσμικών επενδυτών και Επαγγελματικών - Συνταξιοδοτικών Ταμείων.