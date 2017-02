Μειώνει τις τιμές-στόχους των ελληνικών τραπεζών η Euroxx

Σε σημαντική μείωση των τιμών στόχου των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η Euroxx, διατηρώντας ωστόσο τη σύσταση overweight, ήτοι για αποδόσεις καλύτερες από αυτές της αγοράς.

Ειδικότερα, η νέα τιμή στόχος της ALPHA BANK διαμορφώνεται στα 2,50 ευρώ, από 4 ευρώ προηγουμένως, της EUROBANK στα 0,90 ευρώ, από 1,70 ευρώ, της ΕΘΝΙΚΗΣ στα 0,35 ευρώ, από 0,50 ευρώ και της ΠΕΙΡΑΙΩΣ στα 0,30 ευρώ, από 0,46 ευρώ προηγουμένως.



Η Euroxx εκτιμά ότι ο κλάδος έχει δυνατότητα ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα κατά 37-59%.

Ειδικότερα, στην τελευταία 44σέλιδη ανάλυσή της υπό τον τίτλο "Greek Banking Sector: We remain positive despite the challenges" (Ελληνικός τραπεζικός κλάδος: παραμένουμε θετικοί παρά τις προκλήσεις), που σας παρουσιάζει το www.bankingnews.gr, η Euroxx επισημαίνει ότι ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος είναι ισχυρά κεφαλαιοποιημένος, μέγεθος που μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω εάν επιβεβαιωθεί η επιστροφή στην κερδοφορία και τα πλάνα αναδιάρθρωσης εφαρμοστούν με επιτυχία.



Τα προβληματικά δάνεια μειώθηκαν κατά 1,7 δισ. ευρώ σε απόλυτους αριθμούς από τα τέλη του 2015, με τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να μειώνεται κατά 1 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο.



Αυτό αντανακλά τις προσπάθειες για ρυθμίσεις και διαγραφές, ενώ και την βελτίωση των assets.