Στις 21-22 Ιουνίου στη Νέα Υόρκη το Greek Investment Forum

Πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για τον συντονισμό των ενεργειών στο πλαίσιο του 6th Greek Investment Forum που θα διεξαχθεί κατά το διάστημα 21 και 22 Ιουνίου στη Νέα Υόρκη καθώς και της επιχειρηματικής επίσκεψης που θα προηγηθεί στην Ουάσινγκτον.

Την υποστήριξή τους στο Forum και την όλη διοργάνωση επιβεβαίωσαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο Πρέσβης των ΗΠΑ κ. Geoffrey Pyatt. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, ανώτατα στελέχη εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο, μέλη του Επιμελητηρίου καθώς και οι Σύνδεσμοι επιχειρήσεων ΣΕΒ και ΣΒΒΕ.

Το Greek Investment Forum αποτελεί μία πρωτοβουλία του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, οι οποίοι έχουν ενώσει από το 2012 τις δυνάμεις τους, προκειμένου να προβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ΗΠΑ τις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες της χώρας μας.

Στο Forum δίνεται η δυνατότητα στην επενδυτική κοινότητα της Αμερικής να συναντήσει κατ’ ιδίαν (b2b) στην ΝΥ, εκπροσώπους των διοικήσεων των ελληνικών επιχειρήσεων και να ενημερωθεί για την οικονομική τους πορεία και τις προοπτικές τους. Παρουσιάζονται επίσης η εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών και η αναπτυξιακή προοπτική της Ελληνικής οικονομίας.

Οι εργασίες του Forum πλαισιώνονται από την παρουσία της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και με συναντήσεις εργασίας των συμμετεχόντων με εκπροσώπους της Ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Πρωταρχικός στόχος του Investment Forum κάθε χρόνο είναι να καλλιεργεί τη δυναμική του ενδιαφέροντος της επενδυτικής κοινότητας που δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκπροσωπεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια ομάδα διαχειριστών κεφαλαίων, για την ελληνική οικονομία. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια το ποσοστό των ξένων επενδυτών στην ελληνική κεφαλαιοποίηση κινείται γύρω στο 60% και η συμμετοχή των διαχειριστών από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μακράν η σημαντικότερη.

Η διοργάνωση του Investment Forum συνδυάζεται φέτος με επίσκεψη στις 18-20 Ιουνίου στην Ουάσινγκτον όπου θα δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής τόσο στο “2017 SelectUSA Investment Summit” όσο και σε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς φορείς όπως το Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο (US Chamber of Commerce), το Αμερικάνικο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας (US Council of Competiveness) κ.α. Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής επίσκεψης στην Ουάσινγκτον σχεδιάζονται να πραγματοποιηθούν παράλληλες στοχευμένες συναντήσεις με επενδυτικούς οίκους, Αμερικανούς επιχειρηματίες, ομάδες επιρροής κ.α.

