Η Login SA είναι εξειδικευμένη εταιρεία ανάπτυξης συστημάτων Treasury, που πλέον έχει ενσωματωθεί στο χαρτοφυλάκιο του ελληνικής εταιρείας και διατίθενται διεθνώς. Άλλωστε, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της εξαγοράς στο Παρίσι στα μέσα του 2017, ιδιαίτερη αίσθηση έκανε το… made in Greece της Profile, σε μια συγκυρία που η χώρα βάλλεται – οικονομικά, πολιτικά και γεωστρατηγικά – από παντού!

More in this category: