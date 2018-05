Δυνατούς ισολογισμούς και ικανοποιητική επίδοση στην τελική γραμμή είχαν ακόμα οι Ελληνικά Πετρέλαια, Βιοχάλκο, Grivalia Properties, Σαράντης, ΕΥΑΘ , Sunlight, Ευρωπαϊκή Πίστη, FFGroup και Καρέλιας . Σε μικρότερες εταιρίες οι συνήθεις ύποπτοι είχαν μια καλή χρήση: Πλαίσιο, Flexopack , Έλτον Χημικά , Quest H oldings , ΓΕΚΕ , Κρι-Κρι, AS Company , ΕΛΤΡΑΚ , Καράτζης, Ικτίνος, Mermeren Combinat, Κανάκης , E linoil , Πλαστικά Κρήτης, Πετρόπουλος και Autohellas . Στα αξιοσημείωτα και υποσχόμενα turn-around εντοπίζονται οι περιπτώσεις των Λάμψα, Ελβαλχαλκορ και Μοτοδυναμική. Αρνητικά μεγέθη ή κατώτερα των προσδοκιών ανακοινώθηκαν από MIG, ΑΒΑΞ , Forthnet και Τράπεζα Αττικής .

