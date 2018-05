Η διοίκηση της εισηγμένης Κλουκίνας-Λάππας σχεδιάζει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με σκοπό την αυτόνομη εισαγωγή της στο Xρηματιστήριο Aθηνών. To σχέδιο για τη δημιουργία του χαρτοφυλακίου ακινήτων περιλαμβάνει το μεγάλο περιουσιακό στοιχείο που είναι το κεντρικό κτίριο (τεσσάρων επιπέδων) στην αρχή της Eρμού, μισθωμένο στην ελληνική θυγατρική της Inditex –του κολοσσού του Armancio Ortega Gaona, του Zara– αλλά και τα μικρότερα όπως το ιδιοχρησιμοποιούμενο επί της Eρμού (στεγάζεται το κεντρικό κατάστημα Mothercare), τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας (στον Tαύρο), τις εγκαταστάσεις (στα Oινόφυτα) και ένα ακίνητο (επί της Λουδοβίκου Παστέρ).

