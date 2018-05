Παρά την πρώτη ανακοίνωση της Folli Follie που χαρακτήρισε τo δημοσίευμα «ανυπόστατο, ψευδές, συκοφαντικό και παραπλανητικό», εντούτοις η μετοχή παρέμεινε κλειδωμένη σ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, κλείνοντας στα 10,74 ευρώ στο limit down (-29,99%), με όγκο 1.140.855 τεμάχια και με πάνω από 1,3 εκατ. τεμάχια ανεκτέλεστο πωλήσεων.

