Παράλληλα, η μετοχή μετά και το νέο limit down κατήλθε χθες στα 7,52 ευρώ που είναι νέο χαμηλό 6τίας, καθώς σ’ αυτά τα επίπεδα είχε να βρεθεί από το Σεπτέμβριο του 2012!

Έφτασαν δύο «κολλητά» limit down και συνολικές απώλειες 52% για να γκρεμίσουν από την ελίτ του Χρηματιστηρίου Αθηνών τον όμιλο Folli Follie και να τον στείλουν πολύ χαμηλά…

More in this category: