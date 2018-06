Πιο αναλυτικά, στο δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης Mid Cap εισάγονται οι μετοχές των Κρι Κρι και Τεχνικής Ολυμπιακής, ενώ παράλληλα διαγράφονται οι μετοχές των AS Company και Πλαστικών Θράκης. Οι δύο τελευταίες, διαγράφονται λόγω χαμηλής ρευστότητας.

