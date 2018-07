Το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση αποζημίωσης κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας που είχε καταθέσει ο όμιλος Marfin Investment Group (MIG) και αφορούσε την επένδυση της εταιρίας στην «Cyprus Popular Bank Public Co Ltd.».

