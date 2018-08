Οι αλλαγές αυτές στον υπολογισμό του Γενικού Δείκτη ήταν μια θεσμική υποχρέωση του ελληνικού χρηματιστηρίου καθώς ήταν οδηγία της MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) για όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Άλλωστε, τότε ήταν που ήταν άκρως επιβεβλημένες οι αλλαγές, καθώς λόγω των αυξήσεων κεφαλαίου που είχαν κάνει οι τράπεζες, οδηγήθηκαν (τότε) σε… αστρονομικές αποτιμήσεις, τέτοιες αλλοίωναν εκ νέου την εικόνα της αγοράς, με την Εθνική να φτάνει να επηρεάζει το Γ.Δ. κατά 25% έως 28%!

