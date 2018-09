Επίσης, τα Πλαστικά Κρήτης κερδίζουν 55%, η Παπουτσάνης +56%, η Paperpack στο +53%, η Φιερατέξ +48%, η Βογιατζόγλου +53%, η AS Company +46%, τα Κλωστ. Ναυπάκτου +45%, η Μοτοδυναμική (με πενιχρή όμως εμπορευσιμότητα) +52%, η Albio Συμμετοχών +71%, η Προοδευτική +61% κ.ο.κ.

More in this category: