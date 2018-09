Με μεικτές προσδοκίες, ανάμεικτα συναισθήματα, πολλά ερωτηματικά αλλά και αστερίσκους ξεκινά σήμερα το 13ο Roadshow που διοργανώνει η ΕΧΑΕ στο Λονδίνο, στο οποίο συμμετέχουν 33 εισηγμένες εταιρείες του ελληνικού χρηματιστηρίου, οι οποίες αντιπροσωπεύουν και το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς.

Πρόκειται για το πρώτο - μετά από οκτώ διαδοχικά Roadshow – που θα γίνει με τη χώρα (έστω και τυπικά) εκτός μνημονίων, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για μια διοργάνωση που ξεκίνησε το 2006 και έχει γίνει θεσμός, ασχέτως ευρύτερου κλίματος.

Βεβαίως, και για φέτος οι προσδοκίες δεν είναι μεγάλες, καθώς ολόκληρο το διεθνές επενδυτικό σύστημα, δεν έχει πειστεί ότι η Ελλάδα μπορεί να βαδίσει με αξιοπιστία και υπευθυνότητα έξω από την ομπρέλα και την προστασία των δανειστών. Παράλληλα, γενικότερα υπάρχει σοβαρή αποεπένδυση από τις αναδυόμενες αγορές, μια εκ των οποίων είναι και η ελληνική.

Έχουν προγραμματιστεί να λάβουν χώρα περίπου 670 κατ' ιδίαν συναντήσεις εκπροσώπων των ξένων επενδυτών με τις διοικήσεις των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών, ενώ θα συμμετέχουν περίπου 100 επενδυτικά funds και περίπου 130 αναλυτές και διαχειριστές χαρτοφυλακίων.

Συνολικά 33 εισηγμένες εταιρείες – όσες και πέρυσι – ταξίδεψαν στο Λονδίνο, εκ των οποίων οι 22 προέρχονται από τον FTSE 25, ενώ οι έντεκα είναι από τον Mid Cap αλλά και εκτός αυτού. Οι εταιρείες εκπροσωπούνται σε επίπεδο κορυφής, με τους διευθύνοντες συμβούλους και τους οικονομικούς διευθυντές, οι οποίοι θα έχουν πολυάριθμες one to one συναντήσεις με τους ξένους, αλλά θα βρεθούν και σε group meetings, είτε κλαδικά, είτε άλλα.

Σύμφωνα με όλα τα συμφραζόμενα αλλά και τις έως τώρα πληροφορίες από τους αναλυτές, ο ευρύτερος ενεργειακός κλάδος και ο συγγενικός κλάδος των υποδομών αναμένεται να βρεθεί στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Άλλωστε, ο κλάδος είναι στο επίκεντρο και διεθνώς, δεδομένου ότι όλες οι μεταλλάξεις που λαμβάνουν χώρα στη βιομηχανία, στην κοινωνία, στις πόλεις, αλλά και στην καθημερινή ζωή, συνδέεται και αλληλεξαρτάται από τη νέα αντίληψη που ήδη κυριαρχεί, στη βάση της «καθαρής» ενέργειας, με το μικρό ή και μηδενικό αποτύπωμα στο περιβάλλον.

Όμιλοι όπως Motor Oil, Μυτιληναίος, ΕΛΠΕ, ΓΕΚ Τέρνα, Ελλάκτωρ – ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος, Viohalco (Cenergy Holdings, ΕλβαλΧαλκόρ) αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ξένων διαχειριστών, που σημειωτέων ελέγχουν ένα εξαιρετικά μεγάλο μερίδιο της ρευστότητας που «παίζει» στις ευρωπαϊκές αγορές.

Από εκεί και πέρα, είναι σαφές ότι θα κυριαρχήσουν ερωτήματα για το πως θα πορευτεί η χώρα έξω από τα μνημόνια και την «προστασία» των δανειστών, αλλά και το τι πραγματικά συνέβη στην υπόθεση της Folli Follie και πως είναι δυνατόν να «κρύβονταν» μια τέτοια ιστορία τόσα χρόνια.

Ασφαλώς, πρόκειται για μια δύσκολη... αποστολή για τους Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι θα κληθούν να πιστοποιήσουν ότι δεν υπάρχει άλλη παρόμοια περίπτωση στην ελληνική αγορά, ενώ θα τους ζητηθούν εχέγγυα γι' αυτό...