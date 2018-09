Παράλληλα, χθες ανακοινώθηκε η νέα στρατηγική επένδυση του ΟΠΑΠ , που αφορά την εξαγορά της ιστοσελίδας διαδικτυακού στοιχήματος stoiximan.gr. Η εξαγορά γίνεται μέσω της θυγατρικής του ΟΠΑΠ Investment Ltd, η οποία αποκτά κατ’ αρχήν μερίδιο 36,75% στην TCB Holdings Ltd, μητρική εταιρεία του Stoiximan Group, έναντι 50 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, υπάρχει συμφωνία ώστε ο ΟΠΑΠ μαζί με την TCB Holdings να αποκτήσει τον έλεγχο των δραστηριοτήτων του Stoiximan Group στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Εκμεταλλευόμενος τις τεράστιες δυνατότητες που δίνουν οι νέες τεχνολογίες και η νέα ψηφιακή εποχή, ο ΟΠΑΠ ετοιμάζεται να μπει δυνατά στο διαδικτυακό στοίχημα και σε όλες τις δημοφιλείς on line στοιχηματικές υπηρεσίες που κερδίζουν διαρκώς ολοένα και περισσότερο έδαφος.

