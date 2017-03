Πώς ο Τραμπ προσέβαλε τη Μέρκελ (βίντεο)

Ενώ κάθονταν δίπλα δίπλα στις καρέκλες του Οβάλ Γραφείου ένας φωτογράφος ρώτησε -όπως ήταν φυσικό- αν θα κάνουν χειραψία για να βγουν οι απαραίτητες φωτογραφίες για την επίσημη συνάντηση.

«Θέλεις να σφίξουμε τα χέρια» ακούστηκε να ρωτά η Μέρκελ τον Τραμπ, κοιτώντας τον χαμογελαστή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν γύρισε καν να την κοιτάξει, και χωρίς να απαντήσει συνέχισε ανέκφραστος να κοιτά προς τους φωτογράφους και τις κάμερες.

Η Μέρκελ έκανε μία αμήχανη έκφραση και ξαναγύρισε το πρόσωπο της στις κάμερες.

Photographers: Can we get a handshake?

Merkel (to Trump): Do you want to have a handshake?

Trump: *no response*

Merkel: *makes awkward face* pic.twitter.com/ehgpCnWPg7