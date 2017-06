ΕΥ–Έρευνα για διαφθορά:«Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή»

Το πρόβλημα της δωροδοκίας και της διαφθοράς είναι εκτεταμένο στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον αλλά κυρίως στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διετής έρευνα της ΕΥ για θέματα απάτης (EMEIA Fraud Survey), "Human instinct or machine logic - which do you trust most in the fight against fraud and corruption", που διεξήχθη στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ινδίας και Αφρικής (Europe, Middle East, India, Africa - EMEIA). Η έρευνα κατέγραψε τις απόψεις 4.100 στελεχών από μεγάλες επιχειρήσεις σε 41 χώρες μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα. Έτσι, το 51% όσων στελεχών επιχειρήσεων συμμετείχαν εξακολουθεί να θεωρεί ότι δωροδοκία και διαφθορά καλά κρατούν..