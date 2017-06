Ο Φίλης ρωτάει, αλλά απάντηση δεν παίρνει...

Με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα είναι φανερό ότι αυτό για το οποίο παλεύει ο Αλ. Τσίπρας είναι το αμπαλάζ του «πακέτου» που τον περιμένει στο Eurogroup.

Επειδή όμως δεν περιμένει μόνο αυτόν αλλά και όλους αυτούς που πίστεψαν τα περί γραβάτας και too good to be true, η ανησυχία που σύμφωνα με πληρορφορίες εξέφρασε ιο Ν. Φίλης στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ την Τρίτη, μάλλον τα λέει όλα: «σε πόσα ακόμη θα πούμε ναι;», φέρεται να αναρωτήθηκε ο πρώην υπουργός. Και απάντηση (πειστική τουλάχιστον), δεν πήρε...

Α.Κ.