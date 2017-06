Στίχους από το «Imagine» του Τζον Λένον χρησιμοποίησε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ για να αφήσει ανοικτό παράθυρο παραμονής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη Σύνοδο Κορυφής των 28 αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων των χωρών - μελών της Ε.Ε., στις Βρυξέλλες, η Τερέζα Μέι θα ενημερώσει τους αρχηγούς των κρατών-μελών για για τα σχέδιά της εν όψει Brexit, αλλά ο Τουσκ πιστεύει πως υπάρχει ακόμα... γυρισμός.

«Κάποιοι από τους Βρετανούς φίλους μας με έχουν ρωτήσει αν το Brexit μπορεί να αναστραφεί και κατά πόσον θα μπορούσα να φανταστώ μια παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε ο Τουσκ πριν από τη Σύνοδο και συνέχισε:

«Τους είπα ότι στην πραγματικότητα η Ε.Ε. χτίστηκε επάνω σε όνειρα τα οποία έμοιαζαν αδύνατα ως προς την πραγματοποίησή τους, οπότε ποιος ξέρει;»

Κλείνοντας, χρησιμοποίησε τον στίχο του Λένον «You may say I am a dreamer, but I am not the only one».