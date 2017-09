Αλήθεια, αν ερχόταν ο Νικολά Σαρκοζί στην Αθήνα, θα ήθελε σήμερα να συναντήσει κάποιον Ελληνα πολιτικό;

Μπορει και όχι, αλλά ίσως θα υπήρχαν πιθανότητες μίας τυχαίας συνάντησης. Σε έναν συναυλιακό χώρο ας πούμε. Και αυτό επειδή η σύζυγός του πρώην προέδρου της Γαλλίας, μοντέλο, τραγουδίστρα κ.ά, Κάρλα Μπρούνι, θα δώσει δύο συναυλίες στο Παλλάς στις 23 και 24 Οκτωβρίου, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της δίσκου, French touch. Παρεμπιπτόντως, ο δίσκος περιλαμβάνει την δική της εκδοχή για γνωστά κομμάτια, όπως τα Perfect Day (Lou Reed), Highway to Hell (AC/DC), TheWinner Takes It All (ABBA), Enjoy The Silence (Depeche Mode), κ.ά.

Όπως και να ‘χει, η Κάρλα θα είναι εδώ στα τέλη του επόμενου μήνα, για τον Νικολά είναι άγνωστο τι θα κάνει.