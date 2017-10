Αυτούσιες φράσεις όπως είχαν ειπωθεί από τον ίδιο τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, επικαλείται στο βιβλίο του «A Diary of the Euro Crisis in Cyprus» ο τέως Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Πανίκος Δημητριάδης.