Η εφευρετικότητα και η απουσία κάθε αναστολής κατά την χρήση της αγγλικής γλώσσας, οδήγησε τον Πρωθυπουργό σε άλλο ένα... μαργαριτάρι.

Μιλώντας με δημοσιογράφους μετά την ομιλία του στο Brookings Institute ο κ. Τσίπρας θέλησε να μεταφέρει την γνωστή ελληνική έκφραση «φάγαμε τον γάιδαρο, μας έμεινε η ουρά», πιστεύοντας ότι έτσι θα περιγράψει ότι η Ελλάδα βρίσκεται λίγο πριν την έξοδο από την κρίση.

Και απέδωσε την έκφραση στα Αγγλικά λέγοντας: «We have already eaten the camel» - πιθανώς θεώρησε ότι έτσι θα κατανοούσαν καλύτερα οι συνομιλητές του. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί.

Συνέχισε λέγοντας «now there is the queue» - που στην πιστή μετάφραση από τα αγγλικά, σημαίνει: «τώρα μένει η ουρά». Η λέξη queue όμως σημαίνει την ουρά προτεραιότητας, όχι την ουρά του ζώου.

Ένας θεός ξέρει τι στο καλό μπορεί να κατάλαβαν όσοι τον άκουσαν, πάντως γέλασαν, όπως άλλωστε και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας.