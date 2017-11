Τις μουσικές προτιμήσεις του Αλέξη Τσίπρα δεν τις γνωρίζαμε, όμως πιθανώς και να αποκαλύπτονται μέσω μίας ανάρτησης στο Instagram του γνωστού συγκροτήματος των Duran Duran.

Στον λογαριασμό του γκρουπ ανέβηκε μία φωτογραφία του νεαρού Αλέξη Τσίπρα μπροστά σε δυο αφίσες: μία του Ανδρέα Παπανδρέου και μία των Duran Duran, σε κάποιο δωμάτιο - άγνωστο αν ήταν το δικό του ή κάποιου φίλου του.

Όπως και να 'χει, ο διαχειριστής του λογαριασμού του συγκροτήματος προφανώς δεν γνωρίζει τον Ανδρέα και έτσι περιορίστηκε να σχολιάσει στο Ιnstagram:

«The Prime Minister Alexis Tsipras ofGgreece as a young man - nice poster on the wall! Thanks to @cosmopoliti for the photo! #duranduran».

Ο συνδυασμός όμως και ο συμβολισμός του έχει την σημασία του.

Ο Αλέξης Τσίπρας την εποχή των καταλήψεων που τον ανέδειξαν, να ποζάρει μπροστά στο πόστερ του Ανδρέα και του συγκροτήματος που κυριαρχούσε σε κάθε κοριτσίστικη φαντασίωση, έχει μία δόση υπέρβασης...