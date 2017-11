Αντιφάσεις, ασάφειες, αλλά και ανορθογραφίες εντόπισε η ΝΔ στα έγγραφα που κατέθεσε ο υπουργός Αμυνας στην Βουλή, σχετικά με την πώληση πολεμικού υλικού στη Σαουδική Αραβία.

Σε ό,τι αφορά το end user certificate (πιστοποιητικό τελικού χρήστη), αναγράφεται ο Yahya Abdullah Al Asseri ως επικεφαλής της διεύθυνσης εξοπλισμών της Σαουδικής Αραβίας να υπογράφει για την αντισυμβαλλόμενη κυβέρνηση. Όπως όμως φαίνεται και στο έγγραφο στην επικύρωση από το ελληνικό προξενείο (σφραγίδα πάνω αριστερά) εμφανίζεται ως όνομα του υπογράφοντος που επικυρώνεται το Abdullah said Al Afgani.

Από τη ΝΔ παρατηρούν ότι στο αραβικό end user certificate που κατέθεσε ο κ. Καμμένος, προκύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία, όπως εξόφθαλμα ορθογραφικά λάθη. Για παράδειγμα, αναγράφεται ως Ministry of Defense αντί για Ministry of Defence που είναι το σωστό, ενώ στο αραβόφωνο έγγραφο, κάτω αριστερά γίνεται αναφορά στην Government of the Government of the Greece. Επίσης, κατ’ αντιπαραβολή, στο αγγλόφωνο End User Certificate η ελληνική κυβέρνηση αναγράφεται ως Greece Government...