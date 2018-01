Ποιος θα φανταζόταν τον Ντόναλντ Τραμπ να ποστάρει μία λίστα με τα αγαπημένα του μουσικά κομμάτια του 2017 ή τα αγαπημένα του βιβλία; Μάλλον ελάχιστοι, καθώς είναι γνωστό ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα για άλλους σκοπούς, όπως οι απειλές, οι πολεμικές διακηρύξεις, οι ύβρεις κατά πάντων κλπ. Σε κάθε περίπτωση δε, μία λίστα με αγαπημένα τραγούδια και αναγνώσματα προϋποθέτει ότι κάποιος ακούει μουσική ή διαβάζει...

Δεν είναι δύσκολο όμως να φανταστεί κάποιος τον προκάτοχό του, Μπαράκ Ομπάμα, να κάνει κάτι τέτοιο. Η αγάπη του για την μουσική έγινε γνωστή από τις πρώτες ημέρες της προεδρίας του και οι λίστες με τα αγαπημένα του δημοσιεύονταν στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα αμέσως μετά το τέλος κάθε χρονιάς.

Το ίδιο έκανε ο Ομπάμα και εφέτος, δείχνοντας ότι οι διαφορές του από τον σημερινό πρόεδρό είναι πολλές και βαθιές.

Η λίστα με την αγαπημένη μουσική του πρώην προέδρου των ΗΠΑ για την χρονιά που πέρασε, όπως ο ίδιος την ανήρτησε στο Facebook, έχει ως εξής:

My favorite songs of 2017:

Mi Gente by J Balvin & Willy William

Havana by Camila Cabello (feat. Young Thug)

Blessed by Daniel Caesar

The Joke by Brandi Carlile

First World Problems by Chance The Rapper (feat. Daniel Caesar)

Rise Up by Andra Day

Wild Thoughts by DJ Khaled (feat. Rihanna and Bryson Tiller)

Family Feud by Jay-Z (feat. Beyoncé)

Humble by Kendrick Lamar

La Dame et Ses Valises by Les Amazones d’Afrique (feat. Nneka)

Unforgettable by French Montana (feat. Swae Lee)

The System Only Dreams in Total Darkness by The National

Chanel by Frank Ocean

Feel It Still by Portugal. The Man

Butterfly Effect by Travis Scott

Matter of Time by Sharon Jones & the Dap-Kings

Little Bit by Mavis Staples

Millionaire by Chris Stapleton

Sign of the Times by Harry Styles

Broken Clocks by SZA

Ordinary Love (Extraordinary Mix) by U2

*Bonus: Born in the U.S.A. by Bruce Springsteen (not out yet, but the blues version in his Broadway show is the best!)