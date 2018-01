Ο Αλέξης Τσίπρας είχε πριν από λίγη ώρα μία τυχαία συνάντηση τον γ.γ. του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α), 'Ανχελ Γκουρία, στο περιθώριο των εργασιών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.



Ο πρωθυπουργός, καθ’ οδόν προς κάποια συνάντησή του «έπεσε» πάνω στον κ. Γκουρία. Ο χαιρετισμός τους ήταν εγκάρδιος.

Και παρουσία μάλιστα επισκεπτών, ομιλητών και δημοσιογράφων ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ αποκάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα: «το ανερχόμενο αστέρι της διεθνούς σκηνής» ( "the rising star of the world").

Η είδηση μεταδόθηκε αστραπιαία από τα κρατικά και φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ.

Περιμένουμε το non paper του Μαξίμου με τους πανηγυρισμούς