Τα σχόλια μετά τις ανακοινώσεις Βαρουφάκη για την δημιουργία νέου κόμματος πέφτουν βροχή στα κοινωνικά δίκτυα

Ενας από εκείνους που έσπευσαν να απαντήσουν στον Βαρουφάκη μετά την σέξι ανακοίνωση του σέξι κόμματός του, ήταν ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.

Το τρολάρισμά του ανέφερε τα εξής, εν είδει καυστικού σχολίου για την ανάρτηση του ήρωα της διαπραγμάτευσης του πρώτου 6μήνου του 2015: «Πριν από τρία χρόνια, πείσαμε τον ελληνικό λαό ότι τα λεφτά φυτρώνουν στα δέντρα. Πέρασα τους καλύτερους έξι μήνες της ζωής μου – και έκτοτε γελάω κάθε φορά που πηγαίνω στην τράπεζα. Αλλά επειδή κάθε λεπτό γεννιέται και από ένα κορόιδο, δημιουργώ νέο κόμμα στις 25 Μαρτίου».

“Three years ago, we convinced Greek people money grows on trees. I had the best 6 months of my life - and been laughing all the way to the bank ever since. But as there is a sucker born every minute, I am creating a new party on 25/3”. https://t.co/Hk4dTPLIrP

— Papaconstantinou G (@gpapak) January 26, 2018