Οι επισκέπτες τους, χιονοδρόμοι και μη, διαπίστωσαν με μεγάλη έκπληξη ότι οι πίστες είχαν βαφτει... ροζ!

Κάποιοι δεν πίστευαν στα μάια τους, άλλοι θεώρησαν ότι πρόκειται για κάποιο κόλπο των υπευθύνων, άλλοι διαπίστωσαν ότι ακόμη και τα σκι τους κυλούσαν διαφορετικά στην επιφάνεια του χιονιού.

Ποια ήταν η αιτία για όλα αυτά;

Δείτε το βίντεο της Deutsche Welle και θα καταλάβετε ότι ο λόγος για όλα αυτά έρχεται από πολύ μακριά και μας επηρέασε και εμάς

Spotted: Pink snow in parts of eastern Europe.



Why? How? Wonder no more!