Η εταιρεία παραγωγής ζητάει τη χορήγηση άδειας κινηματογράφησης στον αρχαιολογικό χώρο, στο πλαίσιο γυρισμάτων τηλεοπτικής σειράς μικρής διάρκειας του BBC, βασισμένης στο έργο του γνωστού συγγραφέα Τζον Λε Καρέ «Η Μικρή Τυμπανίστρια», σε σκηνοθεσία του διάσημου Νοτιοκορεάτη σκηνοθέτη Παρκ Τσαν Γουκ (Η Τελευταία Εκδίκηση, Old Boy, Η Εκδίκηση Μιας Κυρίας, κ.ά.).

Νέα πρόταση υποβάλλει το BBC στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την παραχώρηση του αρχαιολογικού χώρου του Σουνίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν γυρίσματα για το σήριαλ που προβάλλεται από το βρετανικό δίκτυο «The Little Drummer Girl».

More in this category: