Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, Διευθυντής του Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Τ.Ε. και της Cosmote, μέλος του Προεδρείου της Economic and Development Review Committee (EDRC) του ΟΟΣΑ, του Δ.Σ. της Ένωσης Νέων Επιστημόνων Ευρωπαϊκών Σπουδών και της Ένωσης Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Προϊστάμενος Εσόδων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Οικονομικός Σύμβουλος της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ, εθνικός εμπειρογνώμονας σε Προγράμματα Οικοδόμησης Θεσμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Twinning Projects) και εκπρόσωπος της Ελλάδας σε Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές της Ε.Ε.

