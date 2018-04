Ετσι λοιπόν, ο κ. Πάιατ επισκέφθηκε και φωτογραφήθηκε στο σημείο που εξακολουθεί να στέκεται το άγαλμα του Χάρι Τρούμαν, παρά τις απόπειρες διαδηλωτών να το πριονίσουν και να το γκρεμίσουν προ ημερών.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ έκανε και σχετική ανάρτηση στο Τwitter, όπου αναφέρει ότι μόλις επέστρεψε από το Άγιον Ορος, σταμάτησε να ελέγξει το άγαλμα.

«Μόλις επέστρεψα από τον Αθω, σταμάτησα να ελέγξω το άγαλμα του Χάρι Τρούμαν, ένα σύμβολο της συμμαχίας ΗΠΑ-Ελλάδας και μια υπενθύμιση της γενναιοδωρίας του αμερικανικού λαού κατά τη διάρκεια των πιο σκοτεινών χρόνων της», αναφέρει ο κ. Πάιατ στην ανάρτησή του.

As soon as I returned from from Mt.Athos, I stopped by to check on the Harry Truman statue - a symbol of the US-Greece alliance and a reminder of the American people’s generosity during Greece’s darkest days. pic.twitter.com/gIyZJJ61BI