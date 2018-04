Το STR8 και ο Αντετοκούνμπο

Πολλά στηρίζει ο όμιλος <Γρ. Σαράντη> στη συμφωνία που έχει κάνει με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τη προώθηση του προϊόντος STR8. Η δυναμική που θα δώσει ο Ελληνας all star του NBA με τη φανέλλα των Μιλγουόκι Μπακς στα προϊόντα της εισηγμένης επιχείρησης θα βοηθήσουν ακόμη περισσότερο στην διείσδυση των προΪόντων της στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης που αναπτύσσεται ραγδαία όλα τα χρόνια της πολύχρονης κρίσης. Η εταιρία όπως ανέφεραν πρόσφατα τα στελέχη της διοίκησης έχει 1 χρόνο συμβόλαιο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και αναμένονται εκπλήξεις μέσω προωθητικών ενεργειών.

