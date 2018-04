Κι όμως είναι αλήθεια. Τριάντα δύο χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση και τριάντα πέντε μετά την τελευταία δισκογραφική τους δουλειά, οι ΑΒΒΑ επανασυνδέονται και είναι έτοιμοι να κυκλοφορήσουν δύο νέα κομμάτια.

Σύμφωνα με επίσημη ανάρτησή τους στο Instagram, τα πράγματα έχουν ως εξής:

«Η απόφαση να προχωρήσουμε με το πρότζεκτ της περιοδείας avatar των ΑΒΒΑ είχε μία απροσδόκητη συνέπεια. Και οι τέσσερις αισθανθήκαμε ότι έπειτα από 35 χρόνια θα είχε πλάκα να ενώσουμε ξανά τις δυνάμεις μας και να επιστρέψουμε στο στούντιο. Και αυτό κάναμε. Ήταν σαν ο χρόνος να είχε σταματήσει και να είχαμε απλώς λείψει σε σύντομες διακοπές. Μία εξαιρετικά ευχάριστη εμπειρία!».

Σύμφωνα με την συνέχεια της ανάρτησης: «Αποτέλεσμα ήταν δύο νέα τραγούδια, το ένα από τα οποία 'I Still Have Fair In You' θα παρουσιαστεί από τους ψηφιακούς εαυτούς μας σε ένα ειδικό πρόγραμμα παραγωγής NBC και BBC, που θα μεταδοθεί τον Δεκέμβριο. Μπορεί να γεράσαμε, αλλά το τραγούδι είναι νέο. Και μας κάνει να αισθανόμαστε όμορφα.

Αγκνεθα, Μπενι, Μπγιορν Αννι-Φριντ – Στοκχόλμη, Σουηδία, 27 Απριλίου 2018»

Οι ΑΒΒΑ έχουν πουλήσει 400 εκατομμύρια αλμπουμ...