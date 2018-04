«Καλησπέρα κύριε Τζανακόπουλε, είμαι ο Βαγγέλης Μαρινάκης και θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή σκοπεύω να προβώ σε νομικές ενέργειες, ποιος είναι ο συντάκτης των non papers για να ενημερώσω τους δικηγόρους μου», του είπε ο εφοπλιστής, σύμφωνα πάντα με τη δική του εκδοχή για τον διάλογο που είχαν.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την πλευρά Μαρινάκη, ο εφοπλιστής και άμεσα θιγόμενος από το non paper του Μαξίμου κάλεσε τον κ. Τζανακόπουλο στις 22.27, από εμφανή και όχι άγνωστο αριθμό. Εκείνος δεν απάντησε, αλλά περίπου έξι λεπτά αργότερα, στις 22.33, επέστρεψε την κλήση ρωτώντας: «Ποιος είναι;»

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο λόγος που οδήγησε τον Βαγγέλη Μαρινάκη να πάρει στο τηλέφωνο τον κ. Τζανακόπουλο, ήταν κυβερνητικό non paper που χρησιμοποιούσε τον χαρακτηρισμό «ναρκέμπορας» για τον επιχειρηματία.

