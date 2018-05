Διότι ο Μαρινάκης, με δική του επιλογή και απόφαση, έχει γίνει βασικός πρωταγωνιστής στη δημόσια σφαίρα. No Politica, φωνάζουν οι δικοί του, αλλά ελέγχει τον Δήμο Πειραιά, μια μεγάλη και δημοφιλή ποδοσφαιρική ομάδα, ένα μπλοκ από ΜΜΕ, εφημερίδες, διαδικτυακούς τόπους, ραδιόφωνα. Ελέγχει, όπως δείχνουν τα πράγματα, και πολιτικά πρόσωπα, αλλά και πολιτικές δυνάμεις που διεκδικούν την εξουσία. Εκπροσωπεί, επίσης, φιλοδοξίες, που πάνε πολύ μακριά, μέχρι τον παράδεισο το Μπερλουσκονι. Όταν λέμε Μαρινάκης, συνεπώς, να μην παρεξηγηθούμε. Δεν εννοούμε το πρόσωπο. Εννοούμε τον εκπρόσωπο.

