Το παρών, στη διημερίδα «YES WE CAN-NABIS» της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, έδωσαν μεταξύ άλλων και η υπουργός Εργασίας, Εφη Αχτσιόγλου, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Γ. Τσιρώνης κ.α.

Μιλώντας στη διημερίδα «YES WE CAN-NABIS» της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι «εντός των ημερών δημιουργείται στο Υπουργείο Υγείας το Γραφείο Κάνναβης ενώ τη μεθεπόμενη εβδομάδα με Υπουργική απόφαση καθορίζονται σε συνεργασία με τον ΕΟΦ τα σχετικά με την Επιστημονική Επιτροπή που θα ρυθμίσει τη συνταγογράφηση του φαρμάκου».

More in this category: