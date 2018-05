Και με το «μαύρο μέτωπο» τι έγινε; Με τις ανακοινώσεις και τα non paper τα οποία καθυβρίζουν δημοσιογράφους και εφημερίδες και υπαγορεύουν ειδήσεις και ιεράρχηση θεμάτων; Με την πολεμική διάθεση της κυβέρνησης έναντι όποιου τολμά να ασκήσει κριτική;

More in this category: