Σχετικές θέσεις ανέπτυξε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μάκης Μπαλαούρας σε διημερίδα της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είχε τον τίτλο «YES WE CAN-NABIS». Σύμφωνα με τον βουλευτή (Ηλείας), η κυβέρνηση θα ακολουθήσει το ισπανικό μοντέλο. Αυτό προβλέπει την δημιουργία σωματείων τα οποία θα καλλιεργούν ελεγχόμενες ποσότητες για τα μέλη τους.

