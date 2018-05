Λύθηκε το μυστήριο με την εμμονή στελεχών και υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ με κάνναβη. Η αναγνώριση του δικαιώματος της χρήσης κάνναβης για ψυχαγωγικούς λόγους, έχει και απώτερους σκοπούς. Κατά την διάρκεια της σχετικής διημερίδας που οργάνωσε η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ το περασμένο Σαββατοκύριακο υπό τον τίτλο «Yes We Can-nabis» παρουσιάστηκε ως «εργαλείο» ψηφοθηρίας.

