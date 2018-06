Οι συζητήσεις για το Σκοπιανό αρχίζουν και παίρνουν επικίνδυνη τροπή, κυρίως επειδή το μόνο που απασχολεί την κυβέρνηση φαίνεται πως είναι η εσωτερική σπέκουλα και η αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση.

Ετσι, οι αρμόδιοι, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς σε πρόσφατη συνέντευξή του, το μόνο που κάνουν είναι να επιτίθενται στην ΝΔ, λέγοντας ανακρίβειες, τις οποίες προφανώς και προθύμως αναπαράγουν τα φιλοκυβερνητικά μέσα.

Ενας από τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης είναι ότι η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή είχε αναγνωρίσει το 1977 την Μακεδονική γλώσσα, σε ειδική διάσκεψη του ΟΗΕ στην Αθήνα.

Τον ισχυρισμό αυτό καταρρίπτει ο Γ. Μπαμπινιώτης, με παρεμβάσεις του τις τελευταίες ημέρες.

Ο γνωστός καθηγητής ήταν παρών στην συγκεκριμένη διάσκεψη, η οποία είχε ως αντικείμενο την τυποποίηση γεωγραφικών ονομάτων και ο ματαγραμματισμός στα λατινικά των γλωσσικών ιδιωμάτων της περιοχής.

«Η γλώσσα των Σκοπιανών είναι βουλγαρικό ιδίωμα και θα μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε βουλγαροσλαβική ή βουλγαρο-σερβική», ανέφερε προσφάτων ο κ. Μπαμπινιώτης, ενώ σε πρόσφατη αρθρογραφία του στο protagon.gr, είχε εξηγήσει: «Φυσικά και δεν ετέθη ποτέ σε εκείνη τη Διάσκεψη θέμα αναγνώρισης τής ονομασίας τής γλώσσας των Σκοπίων ως Μακεδονικής. Αν επρόκειτο να τεθεί τέτοιο θέμα, άλλη θα ήταν η σύνθεση τής ελληνικής αντιπροσωπίας αλλά θα εναντιωνόμαστε και όλα τα μέλη τής αντιπροσωπίας που έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους με διάφορες ευκαιρίες. Και θα χαλούσε ο κόσμος στην Ελλάδα! Επ΄ ευκαιρία, στη Διάσκεψη δεν προσήλθαν μέλη τής Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας τής Μακεδονίας αλλά ένα μόνο μέλος (Colonel Miroslav Peterska), εκπρόσωπος τής Γιουγκοσλαβίας (Belgrade, Yugoslavia)».

Όπως επίσης επισήμανε, «αυτό που αποφασίστηκε, όπως και με όλες τις άλλες γλώσσες, είναι ο απλός μεταγραμματισμός με λατινικούς χαρακτήρες τής γλώσσας των Σκοπίων και όχι η ονομασία της ως “μακεδονικής γλώσσας”!».

Επιπλέον, ο κ. Μπαμπινιώτης σημειώνει: «Στη “σύσταση” περιγράφεται —όπως και για τα αλφάβητα πολλών άλλων γλωσσών— πώς θα αποδίδεται λατινικά κάθε γράμμα τού κυριλλικού αλφαβήτου που χρησιμοποιούν τα Σκόπια “for the romanization of Macedonian geographical names in Yugoslavia”».

Κατά τις ίδιες επισημάνσεις, η ίδια η επωνυμία τής σύστασης («Serbo-Croatian and Macedonian Cyrillic alphabets of Yugoslavia») δείχνει και ποιας γλωσσικής οικογενείας γλώσσα είναι η γλώσσα των Σκοπίων (ανήκει στις σλαβικές γλώσσες), γραφόμενη όπως και οι λοιπές γλώσσες τής τότε Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας, η Σερβική και η Κροατική, με το σλαβικό κυριλλικό αλφάβητο.

«Δεν αμφισβητούν δηλαδή ούτε καν οι ίδιοι ότι η γλώσσα τους είναι σλαβική, γι’ αυτό και γράφεται με το σλαβικό αλφάβητο όπως και οι άλλες σλαβικές γλώσσες (Σερβική, Κροατική, Βουλγαρική, Ρωσική, Πολωνική κ.ά.). Κι όμως την αποκαλούν “Μακεδονική”!», τονίζει ο καθηγητής.