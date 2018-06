Οι (καλόπιστοι) αισιόδοξοι για την συμφωνία των Πρεσπών μπορεί να λένε: «όλα θα λυθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην πορεία».

Οι υστερόβουλοι αισιόδοξοι επιμένουν ότι καλώς έγιναν όλα όπως έγιναν, καλή η μακεδονική γλώσσα και ιθαγένεια και ότι ανοίγει μία νέα περίοδος, όπου όλοι θα είμαστε αγαπημένοι και δεν θα τρέχει μία.

Οι απαισιόδοξοι βλέπουν σύννεφα, οι εθνικιστές είναι έξαλλοι και τέλος πάντων είναι φανερό, για όσους προτιμούν να είναι ρεαλιστές, ότι υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη, ενδεχομένως και με ανατροπές, μέχρις ότου λυθούν τα ζητήματα στα Βαλκάνια, όπως και στη Μέση Ανατολή, στο Κυπριακό και αλλού.

Υπό αυτές τις συνθήκες, χαρακτηριστικό της αμηχανίας που επικρατεί (ή μήπως ενδεχομένων προβλημάτων μελλοντικώς, σχετικώς με ζητήματα εθνικής ταυτότητας ή άλλων, εκτός «Βόρειας Μακεδονίας»;) είναι ένα tweet της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε αυτό δεν αναφέρονται ονόματα κρατών, αλλά… πρωτευουσών!

Όπως αναρτήθηκε στο twitter:

«Skopje and Athens make us all Europeans proud of the capacity to find through diplomacy and dialogue a win-win solution on the name issue that was long-standing problem for too many decades.

It is a source of inspiration to all of us»…

Ελληνιστί: «Τα Σκόπια και η Αθήνα μας κάνουν όλους ως Ευρωπαίους υπερήφανους για τις δυνατότητες εξεύρεσης κοινώς επωφελούς λύσης, μέσω της διπλωματίας και του διαλόγου, στο επί δεκαετίες εκκρεμές ζήτημα της ονομασίας. Είναι πηγή έμπνευσης για εμάς».

Τόσο μεγάλη πηγή έμπνευσης, που ενώ βρέθηκε τάχα λύση στο ονοματολογικό, η Επιτροπή δεν χρησιμοποιεί το όνομα.

Καμίας από τις δύο χώρες…