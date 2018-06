Το non paper του Μεγάρου Μαξίμου, στο οποίο κυβερνητικές πηγές ισχυρίζονται ότι υπάρχει σχέδιο αποστασίας ενορχηστρωμένο από επιχειρηματικά συμφέροντα που στηρίζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αφήνει αιχμές για τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Αναμενόμενο θα πει κανείς. Ωστόσο, στην ίδια πρόταση η κυβέρνηση βάζει για πρώτη φορά στο κάδρο (ως εχθρό της) και τον Ιβάν Σαββίδη!

More in this category: