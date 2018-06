Με τόσα που ακούγονται και σε περιβάλλον οργιώδους φημολογίας περί αποστασιών, προδοσιών και αυτομολήσεων, ο Σταύρος Θεοδωράκης θέλησε να «κάψει» τα σενάρια που φέρουν βουλευτές του Ποταμιού να αναλαμβάνουν ρόλο ως «χρυσές» εφεδρείες της απειλούμενης κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Και φυσικά το έκανε αυτό μέσω Twitter:

«Ας σταματήσουν κάποιοι την παραπληροφόρηση. Καταντάει εμμονή. Οι βουλευτές μας λένε ότι δεν θα στηρίξουν την κυβέρνηση και αυτοί επιμένουν ότι η δεξαμενή των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ φτάνει μέχρι το Ποτάμι! Ο δικός μας δρόμος [όμως]είναι άλλος», έγραψε ο επικεφαλής του Ποταμιού καταλήγοντας με τους στίχους του Μπομπ Μάρλεϊ «Get up, stand up, don’t give up the fight».

Όλα αυτά, λίγες ώρες έπειτα από τις διαρροές εκ μέρους κυβέρνησης περί ενδεχόμενης τρίτης ανεξαρτητοποίησης βουλευτή της συμπολίτευσης (μετά τις αποχωρήσεις Γ. Λαζαρίδη και Δ. Καμμένου), αλλά και ομολογιών περί ύπαρξης εφεδρειών, για τις οποίες μίλησε ο Πάνος Σκουρλέτης την Τετάρτη.

Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, υπάρχουν περί τους έξι βουλευτές που περιμένουν σήμα του Αλέξη Τσίπρα για να την στηρίξουν κοινοβουλευτικά.

Πάντως κανείς από αυτούς δεν θα είναι το Ποταμιού, λέει ο Σταύρος.