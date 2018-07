Ήταν ο σταρ της ημέρας και πιθανώς θα είναι ο πρωταγωνιστής της (πολιτικής) θεατρικής επιτυχίας του καλοκαιριού.

Εχοντας απειλήσει ότι ετοιμάζεται δήθεν να ρίξει την κυβέρνηση και αφήνοντας έκθετο τον Αλέξη Τσίπρα και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία δεν ξέρουν ακριβώς τι να υποστηρίξου και πώς να το κάνουν, ο Πάνος Καμμένος πέρασε περιχαρής και ευθυτενής την πόρτα της οικίας του αμερικανού πρεσβευτή Τζέφρι Πάιατ το απόγευμα της Τρίτης.

Η πρόσκληση ήταν επ’ αφορμή της εθνικής επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας, η οποία αν και είναι την 4η Ιουλίου εορτάστηκε την 3η.

Ο Καμμένος ήταν το πρόσωπο της βραδιάς. Όλοι μιλούσαν για αυτόν και αρκετοί και με αυτόν. Και ο οικοδεσπότης επεφύλασσε μία ειδική και πολύ τιμητική αναφορά στον υπουργό Αμυνας. Ευχαριστώντας τους προσκεκλημένους του, είπε: «And specially grateful to have with us here this evening minister Kammenos… (ελληνιστί: «Και είμαι ιδιαιτέρως ευγνώμων που έχουμε εδώ απόψε μαζί μας τον υπουργό Καμμένο».

Τώρα αν αυτό είναι προσωπικό σχόλιο του πρεσβευτή ή μεταφέρει την ευγνωμοσύνη της αμερικανικής κυβέρνησης, είναι ένα ζήτημα. Και, αλήθεια, αν ο Καμμένος ρίξει την κυβέρνηση, θα ισχύει η ευγνωμοσύνη; Ή γίνονται και λέγονται όλα εκ του ασφαλούς;