Ό,τι και να γίνεται, όσο σοβαρά και αν είναι τα πράγματα, όσο και αν στο ΝΑΤΟ ψάχνονται για την επόμενη ημέρα και χορεύουν όπως φαίνεται στους ρυθμούς του Τραμπ, το ποδόσφαιρο είναι πάντα μία διέξοδος.

Ετσι, στο περιθώριο της συνόδου των Βρυξελλών και όσο ο ΣΥΡΙΖΑ με την ΝΔ πλακώνονταν ερήμην του για τα Σκόπια, ο γγ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτεμπεργκ έβγαζε σέλφι με την πρόεδρο της Κροατίας Κολίντα Γκράμπαρ Κιτάροβιτς και τον Εμανουέλ Μακρόν, πρόεδρο της Γαλλίας.

Οι εθνικές ομάδες των χωρών τους θα αναμετρηθούν στον τελικό της Κυριακής και εν όψει αυτού ο κ. Στόλτενμπεργκ έγραψε στο twitter ως λεζάντα, λίγη μόλις ώρα έπειτα από την πρόκριση της Κροατίας σε βάρος της Αγγλίας: «Συγχαίρω την Γαλλία και την Κροατία που έφτασαν στον τελικό. Ας κερδίσει η καλύτερη ομάδα» (I congratulate #France and #Croatia for reaching the world final. May the best team win).