Ο Ελληνας πρωθυπουργός έγραψε στον Γάλλο Πρόεδρο μέσω Twitter:

«Συγχαρητήρια Γαλλία και Εμανουέλ Μακρόν, απόλαυσε τη νίκη φίλε μου. Μεγάλη απόδοση και για την κροατική ομάδα».

Congratulations @fff @emmanuelmacron enjoy the victory my friend. Great performance by the Croatian team too @hns_cff #FRACROA #worldcup2018