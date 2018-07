Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της «γαλάζιας» παράταξης, εμφανίστηκε αρκετά χαλαρός και επιμελώς ατιμέλητος, λανσάροντας ένα νέο look με γένια ορισμένων ημερών, που τον άλλαξαν κατά πολύ!

More in this category: