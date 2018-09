Όλοι το έχουν καταλάβει στην πορεία, καθώς το στυλ που έχει υιοθετήσει ο Πρωθυπουργός (πολύ θα ήθελε να) είναι το ίδιο με του Αντρέα Παπανδρέου. Και απ’ ό,τι φαίνεται ο Τσίπρας πρέπει να έχει περάσει πολλές ώρες στο You Tube ξεσηκώνοντας φράσεις, κινήσεις και στυλ ομιλίας.

