Πρώτη είδηση, στην ειδική «πλατφόρμα» του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ασφάλεια των δημοσιογράφων, φιγουράρει, από τη Δευτέρα, το γεγονός της σύλληψης και μετέπειτα απελευθέρωσης των τριών δημοσιογράφων της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», ύστερα από την μήνυση που υπέβαλλε ο υπουργός Αμυνας και συγκυβερνήτης Πάνος Καμένος.

Στην «πλατφόρμα» αυτήν, αναρτώνται κάθε εβδομάδα, γεγονότα και ειδήσεις από τις 47 χώρες-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, που θεωρούνται αντιπροσωπευτικά της παραβίασης της ελευθερίας του Τύπου και της κακομεταχείρισης των δημοσιογράφων απανταχού της Ευρώπης.

Γι’ αυτήν την εβδομάδα, την πρωτοκαθεδρία στο πανευρωπαϊκό ρεζιλίκι έχει ο Πάνος Καμένος και η μήνυση που υπέβαλλε στους τρείς δημοσιογράφους, για να εκδικηθεί τις αποκαλύψεις τους, για την διασπάθιση των κονδυλίων που έπρεπε να δοθούν για την σωστή διαχείριση του μεταναστευτικού.

Ακολουθεί (στα αγγλικά) η καταχώρηση του γεγονότος, στην πλατφόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης:

Greece: Three Fileleftheros Journalists Detained After Defence Minister Files Libel Complaint. The suit concerns an article that alleged mishandling of EU funds intended to help Greece cope with the migrant crisis. On 23 September, a preliminary invesigation was launched and journalists released

Νίκος Ρούσσης-Στρασβούργο