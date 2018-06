Ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας λογικά έχει πάρει το μάθημά του από την τριετία των capital controls. To βασικό ερώτημα όμως είναι: προσάρμοσε τη ζωή του και τις συνήθειες του στις νέες συνθήκες του εβδομαδιαίου ορίου ανάληψης που επιβάλλουν τα capital controls, η ακόμη και σήμερα υπάρχουν συμπατριώτες μας που πιστεύουν ότι η χρονική ολοκλήρωση των μνημονίων στις 18 Αυγούστου 2018 θα σημάνει και την πλήρη απελευθέρωση των αναλήψεων , πρίν ο Γιάνης Βαρουφάκης το απόγευμα της 28 ης Ιουνίου 2015 θέσει τις τράπεζες σε αργία.

More in this category: