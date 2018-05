Συνταξιοδοτικά ταμεία, διαχειριστές ομολόγων και άλλοι Οργανισμοί, βλέπουν με ευχαρίστηση ότι πλέον μπορούν να επενδύσουν σε αμερικανικά ομόλογα και να έχουν θετικό πρόσημο αν αφαιρέσουν τον πληθωρισμό ή να επιλέξουν US Investment Grade ομόλογα με ακόμα μεγαλύτερο κέρδος σε πραγματικούς όρους.

More in this category: